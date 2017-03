Aachen.

Sie machen sichtbar, worüber täglich in den Medien berichtet wird, und geben Wörtern wie Krieg und Frieden Farben: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b und der Internationalen Klasse des Rhein-Maas-Gymnasiums zeigen bis zum 7. April im Rahmen des Friedensplakettenwettbewerbs unter dem Motto „Eine Feier des Friedens“ ihre Bilder in der Sparkasse am Burtscheider Markt 14-16.