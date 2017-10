„Riegel vor!“: Informationskampagne der Polizei

Ein Streifenwagen mit auffälliger Lackierung weist in den nächsten Tagen an öffentlichen Plätzen in Aachen und Alsdorf auf die Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ hin. Dort geben Polizeibeamte des Kommissariats Vorbeugung erste Hinweise, wie man sich selbst und andere vor Einbrüchen schützen kann.

In den Verbraucherzentralen Aachen und Alsdorf sind zudem auch technische Berater vor Ort, die über Maßnahmen zum Einbruchschutz informieren und auch über Fördermöglichkeiten Auskunft geben können. In Aachen gastiert die Polizei mit einem Info-Stand am morgigen Dienstag von 10 bis 15 Uhr in der Verbraucherzentrale (Aachen-Münchener-Platz 6), am Donnerstag, 12. Oktober, ist sie im gleichen Zeitraum in der Verbraucherzentrale Alsdorf in der Luisenpassage, Luisenstraße 35, zu finden.