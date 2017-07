Einbrecher kennen keine Sommerferien

Aachen. Viele Menschen sind in Urlaub. Nur Einbrecher machen keine Ferien. Ganz im Gegenteil: Sie nehmen besonders Häuser oder Wohnungen ins Visier, deren Bewohner offensichtlich in Urlaub sind. Vor diesem Hintergrund rät der Hauseigentümerverein Haus & Grund Aachen jedem Sommerurlauber, vor der Abreise Haus und Wohnung effektiv vor Einbrechern zu schützen.

„Freunde oder Nachbarn sollten regelmäßig den Briefkasten leeren“, rät Tobias Hundeshagen. Der Geschäftsführer von Haus & Grund Aachen erklärt: „Es ist wichtig, dass das Haus bewohnt aussieht. Dazu kann es auch helfen, über Zeitschaltuhren die Rollläden zu betätigen oder Lampen an- und auszuschalten.“

Auch die Ansage auf dem Anrufbeantworter darf nicht auf eine Abwesenheit hindeuten. Am besten wird er komplett ausgeschaltet.

Vorsicht ist auch in den sozialen Netzwerken geboten: „Ein Selfie am Strand von Mallorca oder eine Statusmeldung mit Urlaubsgrüßen an die Freunde kann auch Einbrechern verraten, dass man nicht zuhause ist“, warnt Hundeshagen. „Man sollte die Privatsphäre-Einstellungen von Facebook und Co. prüfen und darauf achten, Urlaubsberichte nicht öffentlich zu teilen. Oder besser noch: Erst vom Urlaub berichten, wenn man schon wieder zurück ist.“

Handwerkertermine und Ähnliches sollten vor dem Urlaub abgesagt werden. Wertsachen sollten nicht frei herumliegen, sie sind besser in einem Tresor oder Bankschließfach verwahrt. Eine vor der Abreise erstellte Liste und Fotos der Wertsachen können, wenn es doch zu einem Einbruch kommt, bei der Regulierung des Schadens helfen.

Tobias Hundeshagen empfiehlt außerdem: „Es ist ratsam, langfristig in die Sicherheitstechnik des eigenen Hauses bzw. der eigenen Wohnung zu investieren.“ So gibt es spezielle einbruchhemmende Türen und Fenster sowie elektronische Sicherheitssysteme. Was im Einzelfall sinnvoll ist, darüber informieren Experten der Polizei.