Einblick in die Kesselanlage des E-Werks von 1895

Aachen. Die Energieversorgung sollte sichergestellt werden: Die Stadt Aachen schloss am 16. Juli 1892 mit dem Elektrokonzern Schuckert & Co. aus Nürnberg einen Bau- und Pachtvertrag über das erste städtische Elektrizitätswerk an der Borngasse ab.

Der steigende Energiebedarf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte Aachen vor die Frage, in welcher Form sie zukünftig die Energieversorgung sicherstellen wollte. Das erste öffentliche Elektrizitätswerk der Welt war, ausgehend von Thomas A. Edisons 1882 abgeschlossener Entwicklung eines Gleichstromsystems, im gleichen Jahr in New York eröffnet worden. Im Deutschen Reich nahm das erste öffentliche Elektrizitätswerk 1885 in Berlin seinen Betrieb auf.

Bis dahin lieferten so genannte Blockzentralen den Strom; allerdings konnten sie nur eine bestimmte Anzahl von Häusern versorgen. Am 22. Januar 1889 hatte der Rat der Stadt den Bau eines städtischen Elektrizitätswerkes beschlossen. Der zentrale Standort an der Borngasse war gewählt worden, um die Verteilung des Stroms in der Stadt zu erleichtern.

Von den ursprünglichen Plänen, das Elektrizitätswerk aus eigenen Mitteln zu bauen und zu betreiben, rückte der mit der Umsetzung des Projekts beauftragte städtische Beleuchtungsausschuss aufgrund der finanziellen Risiken wieder ab. Nach der Prüfung mehrerer Angebote wurde der private Elektrokonzern Schuckert & Co. mit dem Bau des mit Dampf betriebenen Gleichstromkraftwerks beauftragt. Schuckert & Co. baute städtische Kosten und pachtete die Anlage für den Betrieb über 30 Jahre.

Schon ab dem 1. Januar 1893 konnte das Elektrizitätswerk mit seinem 24,5 mal 12,5 Meter großen Kesselhaus und dem 45 Meter hohen Schornstein in Betrieb genommen werden. Es verfügte bei seiner Inbetriebnahme über zwei Dampfdynamos mit je 450 PS und eine Batterie für 1610 Amperestunden; die Gesamtleistung betrug 540 Kilowatt.

Erzeugt wurde der Strom über drei von der Aachener Firma Jacques Piedboeuf gebaute Dampfkassel mit jeweils 143 Quadratmetern Heizfläche. Das Wasser zum Betrieb der Anlage wurde der Pau und der Paunell entnommen. Ab 1895 erzeugte das Werk auch den Strom zum Betrieb der Straßenbahn. Deshalb und wegen der immer weiter steigenden Nachfrage wurde die Kapazität des Werks mehrfach vergrößert.

Ab 1904 bezog Aachen auch Fernstrom vom Wasserkraftwerk Heimbach, 1908 wurde die Drehstromzentrale in der Göbbelgasse eröffnet. Der weitere Ausbau der Energieversorgung stellte andere Anforderungen an die städtische Infrastruktur: Ab November 1922 wurde das Elektrizitätswerk an der Borngasse nur noch als Umspannwerk, das Drehstrom in Gleichstrom umwandelte, genutzt. Nach einem Umbau wird das denkmalgeschützte Gebäude seit August 2011 vom städtischen Sinfonieorchester als Proberaum genutzt.

Die Archivalie des Monats Juli 2017 ist ein Schnitt zur Modifikation der Kesselanlage des Elektrizitätswerks aus dem Jahr 1895. (Quelle: Stadtarchiv Aachen, Baupolizei, Abstellnr. 11920)