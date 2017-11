Ein Zauberer treibt beim Theater Brand sein Unwesen

Aachen. Das große und zauberhafte Land Oz auf Aachens kleinster Bühne? Das Ensemble des Theaters Brand um Regisseur Thomas van Gent inszeniert „Der Zauberer von Oz“ mit viel Musik von Anne und Tim Matuschek und die Besucher dürfen gespannt sein auf die Geschichte um Mut, Verstand, Herz und Freundschaft.

Somewhere over the rainbow…, irgendwo hinter dem Regenbogen, dort liegt das zauberhafte Land von OZ. Wer kennt sie nicht, die Geschichte der kleinen Dorothee, die in das zauberhafte Land von Oz verschlagen wird? Doch ihr Heimweh dort ist zu groß, und sie beschließt, den Zauberer von Oz aufzusuchen. Auf ihrem Weg dorthin trifft sie die verrücktesten Wesen: eine Vogelscheuche ohne Verstand, einen Blechmann ohne Herz und einen Löwen ohne Mut.

Alle vier hoffen auf die Hilfe des großen Zauberers. Doch ob dieser wirklich helfen kann? Ihre Reise bleibt nicht ohne Gefahren, denn schließlich treiben auch gemeine Hexen ihr Unwesen in dieser Gegend.

Premiere am 3. Dezember

Karten sind erhältlich im Internet unter www.ticket-regional.de/tb1903 mit allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen in Aachen (Buchhandlung am Markt in Aachen Brand, Klenkes Kapuzinerkarree, Buchhandlung Backhaus in Burtscheid und Aachen, Musik Hogrebe).

Die Premiere ist am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr; weitere Aufführungen finden statt: 9. und 16. Dezember um 16 Uhr, 6., 13., 20. und 27. Januar um 16 Uhr und 10. und 17. Dezember um 17 Uhr sowie 7., 14., 21. und 28. Januar um 17 Uhr.