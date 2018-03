Aachen.

Bezahlbarer Wohnraum in Aachen ist knapp. „Im Grunde ist das schon eine Standardaussage“, meint Karl Merkelbach. Besonders groß ist die Not für Menschen mit Behinderung, vor allem für Menschen mit Hörschädigung gibt es bislang keine Angebote auf dem Wohnungsmarkt. Das Hörgeschädigten-Zentrum Aachen will daran etwas ändern.