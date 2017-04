Kornelimünster.

Zum rundem Geburtstag ihrer traditionellen Jazzmatinée hat sich die Kultur-Initiative Kornelimünster (KIK) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bei der 20. Auflage der beliebten Veranstaltungsreihe präsentiert die KIK einen echten Weltstar: Thomas l‘Etienne. Am Saxofon und an der Klarinette ist er das musikalische Aushängeschild der regionalen Jazzband Echoes of Nawlins.