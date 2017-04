Aachen.

Dr. Gerhard Müller-Chorus ist ein bescheidener Mann. Der frühere Beamte des Auswärtigen Amtes lebt heute in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis. Nicht nur in den letzten Wochen hat er häufiger die Reise nach Aachen angetreten, vor allem am 22./23. April werden er und größere Teile seiner Familie in der Stadt, in der Ritter Chorus im 14. Jahrhundert gewirkt hat, Öcher Luft schnuppern.