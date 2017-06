Aachen.

Eine Jugendherberge in der belgischen Gemeinde Voeren stellte eine Woche lang das Zuhause für 43 Schüler aus 14 überregionalen Gymnasien dar. Im Rahmen der „CAMMP week powered by Bürgerstiftung“ entwickelten sie dort beispielsweise „Reinigungsstrategien in Solarturmkraftwerken“ oder arbeiteten an der „Optimierung von Offshore-Windparks“.