Weitere Infos zur Gemeinschaft

Die BIG wurde 1985 auf Initiative einiger Geschäftsleute gegründet. Aus dem kleinen Verein ist eine mitgliedsstarke Gemeinschaft geworden, in der sich Kaufleute, Freiberufler, Beschäftigte und Bürger engagieren. Sie wollen mit attraktiven Veranstaltungen auf den Standort aufmerksam machen und den Stadtteil mit gezielten Aktionen voranbringen – frei nach dem Motto „In Burtscheid leben wir! In Burtscheid arbeiten wir! In Burtscheid kaufen wir ein!“

Ansprechpartner ist der Vorsitzende Wilfried Braunsdorf, Geschäftsstelle Haus des Gastes, Burtscheider Markt 18-20, 52066 Aachen.

Weitere Infos im Netz:

www.burtscheid.com