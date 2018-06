Aachen.

Irgendwann denkt man an den Begriff Schnitzeljagd. Dabei hat das, was Gizem Güven da im Norden Aachens initiiert, einen nachdenklichen Hintergrund. Güven verteilt seit einiger Zeit Postkarten mit von ihr selber in analoger Fotografie aufgenommenen Motiven im gesamten Nordbezirk. „Postcards on the Road“ nennt sie ihr Projekt, welches im Rahmen der Reihe „Kunst im Quartier“ umgesetzt wird.