Aachen.

Auf diese Baustelle dürften so einige Arbeiter in Aachens Straßen ein neidisches Auge werfen. Schließlich bietet sich nicht jedem die Gelegenheit, Schraubenschlüssel und Handschuhe in einer solch altehrwürdigen Umgebung niederzulegen wie der Karlskapelle im Aachener Dom.