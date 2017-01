Aachen.

Den Aachener Dom kann Luis Miguel jetzt auch ganz einfach in seine Hosentasche stecken – zumindest die Nadel, in deren Spitze er das Aachener Bauwerk eingraviert hat. Kleiner als Millimeterarbeit ist das, was der Achtklässler der Maria-Montessori-Gesamtschule in seinem Praktikum bei der Firma Hysitron macht.