Aachen - Ein Schaufenster der kreativen Schaffenskraft

Aachen.

Seit gut einem Jahr ist das Atelierhaus Aachen in seinem neuen Domizil im alten Straßenbahndepot an der Talstraße beheimatet. Und inzwischen ist man angekommen. Die neue Heimat eröffne auch andere Perspektiven, erzählt Geschäftsführerin Nadya Bascha: „Wir haben ein großes Publikum, das uns im Stadtviertel wahrnimmt.“ Auch regelmäßige Führungen für Schulklassen bietet das Atelierhaus an.