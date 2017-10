Aachen.

Es wird zum Aufschlag geladen. Wenn am Samstagabend um 18 Uhr die „Ladies in Black“ zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison aufschlagen, ist das schon etwas Besonderes. Niemand hätte beim Aufstieg vor zehn Jahren gedacht, dass die Aachener Volleyballerinnen zehn Jahre am Stück erstklassig spielen würden.