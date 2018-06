Aachen - Ein Happy End und jede Menge Schweigen: „Café Zuflucht“ existiert weiter

Aachen.

So etwas nennt man wohl Rettung in letzter Sekunde: Die Flüchtlingsberatungsstelle „Café Zuflucht“, mit zuletzt 3000 Klienten pro Jahr die größte ihrer Art im Land, kann weiterarbeiten. Die Landeszuschüsse in Höhe von 70 Prozent des Etats fließen doch, der Vorstand des Trägervereins „Refugio“ muss nicht den bitteren Gang zum Insolvenzgericht antreten.