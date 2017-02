Düren.

Das, was sich am Briefmarkenautomat an der ehemaligen Hauptpost an der Kölnstraße abgespielt hat, ist ein Vorführeffekt gewesen, den man sich nicht besser hätte ausmalen können: Ein Mann wirft Münzen ein, doch das Gerät nimmt nicht alle an. Eine Dame beobachtet die Szene und fragt in die Runde: „Ist der Automat wieder kaputt?“ Der Mann, der die Münze einwarf, hatte das kurz zuvor noch bestritten – er ist ein Techniker im Auftrag der Postbank und war zur Kontrolle des Geräts gekommen.