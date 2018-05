Aachen - Ein Gebetsraum ohne Fenster? Das geht in der neuen Genezareth-Kirche

Protest: Baumschutzbündnis kritisiert „Ignoranz und Bagatellisierung“

Das Aachener Baumschutzbündnis protestierte auch zur Einweihung in einem „Begleitwort“ gegen den Neubau. Darin heißt es unter anderem:



„Entgegen der Verlautbarung, die Gemeinde würde durch den Neubau wachsen, ist er Produkt eines Schrumpfungsprozesses. Statt dabei auf eine von zwei existierenden Kirchen zuzugreifen, baute man lieber eine neue, dritte Kirche und kann so vom Verkauf zweier Baugrundstücke und dem Kauf von günstigem Grünland profitieren. Würde Jesus da die Betreiber nicht als ,Spekulanten vor dem Herrn‘ geißeln?“

„Als wäre das nicht schlimm genug, war der Boden auch noch eine schützenswerte Ausgleichsfläche, aufwendig bepflanzt für Grünflächenverlust durch Baumaßnahmen an anderer Stelle und damit ein Wiedergutmachungsprojekt. Entgegen dem eigenen Slogan ,Gottes Schöpfung bewahren‘ wurde in verschwiegener Gemeinschaft von Kirche, Politik und Liegenschaft gerade diese Fläche, die dem Pfarrer ,nur nutzloses Gestrüpp‘ bedeutete, entwidmet und in Bauland überführt – ein Ablasshandel, bei dem der gewachsene Bestand wieder vernichtet und an weit abgelegener Stelle, jetzt natürlich für zwei Bauprojekte, von neuem ausgeglichen werden musste, was keineswegs eine behauptete großzügige Geste, sondern eher eine billige Entledigung von ,Gestrüpp‘ darstellte.“

„Während Stadtvertreter das Ganze als einmalige Entgleisung darstellten und dem ,unter Bauchschmerzen‘ zugestimmt hatten, wurde von der Kirchengemeinde West nur gemauert und mit Ignoranz und Bagatellisierung begegnet.“