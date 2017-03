Ein Festival für Groß und Klein unterm Zeltdach

Jetzt Tickets sichern für das Zeltfestival

Das Zeltfestival der Grundschule Am Höfling findet von Montag, 20., bis Samstag, 25. März, statt. Vorverkaufsstellen für die Veranstaltungen im Zelt sind: Frankenberger Buchladen, Buchhandlung Schmetz am Dom, Domkeller, KlenkesTicket und im Sekretariat der GGS Am Höfling.

Die Schule liegt in Burtscheid, Am Höfling 14. Und so kommt man zum Zeltfestival: Von der Karl-Marx-Allee aus geht es in die Straße „Am Höfling“. Am Ende der Zufahrt liegt rechts beschildert die Schule. Ein kostenloser Parkplatz kann am Sportplatz Ecke Branderhofer Weg/Forster Weg genutzt werden. Die Organisatoren werden zudem Hinweisschilder aufstellen.