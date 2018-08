Aachen - „Ein einziges städtebauliches Desaster“

Aachen.

„Shop dich glücklich“, lädt der Slogan am Schaufenster in der Stiftstraße zum Einkaufsvergnügen ein. Nur: Das Geschäft steht leer. Seit langem. Schlendert man durch dieses Einzelhandelsparadies einige Meter weiter, erfährt man auf zugeklebter Schaufensterscheibe: „Einkaufen in Aachen. Alles drin!“