Aachen - Ein Dozent als untypischer Verbrecherjäger

Aachen.

Vom Pius-Gymnasium in Aachen zur britischen Universität nach Oxford. In den 1980er Jahren dann Teil einer Gruppe, die den RWTH-Großrechner hackte und heute als Jäger von betrügerischen Online-Händlern unterwegs. Was nach dem Verlauf des neusten Lokal-Krimis von Peter N. Backé klingt, ist jedoch kein Teil einer fiktiven Geschichte, sondern die ganz eigene Historie des Aachener Autors.