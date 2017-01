Eilendorf.

„Ich will nach Aix – lalala – Chapelle zurück!“ Mit seinem Auftritt bringt Prinz Thomas III. das Josefshaus in beste Stimmung. Gegen 21 Uhr betrat er mit seinem Gefolge die Bühne, um den Gästen der Karnevalssitzung der 1. Großen Eilendorfer Karnevalsgesellschaft zu zeigen, was es heißt, Öcher Karneval zu feiern.