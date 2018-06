Aachen - Eilendorf kocht: 80 Teilnehmer sprechen und speisen

Aachen. Zugezogene und ansässige Eilendorferinnen und Eilendorfer an einen Tisch zusammenbringen, sich kennen lernen, austauschen und persönliche Geschichten teilen: Das ist die Idee von „Eilendorf kocht“, dem gemeinsamen Projekt von Türöffner e.V., dem Eilendorfer Bündnis für Integration, der OT Eilendorf, der Versöhnungskirche Eilendorf, der Pfarre St. Severin sowie dem städtischen Quartiermanagement Eilendorf – Schwerpunkt Flüchtlingsintegration.

Fortsetzung am 22. Juli „Eilendorf kocht…“ wird am 22. Juli in der OT Eilendorf, Birkstraße 8, mit eritreischer und äthiopischer Küche fortgesetzt. Wer entsprechende Rezepte kennt, sie gerne mit seinen Nachbarn teilen und gemeinsam kochen möchte, kann sich gerne bei Quartiersmanager Michael Grein unter Telefon 432-56313 und/oder michael.grein@mail.aachen.de melden. Die Teilnahme am Kochprojekt „Eilendorf kocht…“ ist kostenlos, allerdings wird um eine verbindliche Anmeldung bei Michael Grein gebeten.

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe wurde jetzt mit verschiedenen Gerichten aus Südafrika fortgesetzt. Vorbereitet wurde „Eilendorf kocht…“ dieses Mal in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt und dem Bezirksamt Eilendorf, die aktiv in der seit 2017 bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Aachen und Kapstadt mitwirken. Über 80 Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft waren an diesem Nachmittag zusammen und ins Gespräch gekommen.

Gekocht wurde das südafrikanische Nationalgericht Bobotie und weitere landestypische Spezialitäten, die im Anschluss gemeinsam gegessen wurden.

Im Rahmenprogramm erzählte John, ein Auswanderer aus Südafrika, etwas über die Zeit der Apartheid und berichtete über den Youth Day, einen Nationalfeiertag in Erinnerung an blutige Auseinandersetzungen im Rahmen eines Schüleraufstandes 1976 in Soweto. Gabriele Schütz-Lembach und Ron-Roger Breuer stellten die Städtepartnerschaft zwischen Aachen und Kapstadt vor.

Die musikalische Begleitung übernahm Babylon Tamam, eine jungen Band, in der sich geflüchtete Jugendliche zusammengefunden haben, um gemeinsam Musik zu machen.

Bei „Eilendorf kocht…“ steht bei jedem Treffen eine andere Region mit ihren landestypischen Gerichten im Fokus.