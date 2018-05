Egmont-Sommerfestival mit 17 Konzerten startet am Samstag Von: gsi

Letzte Aktualisierung: 2. Mai 2018, 15:08 Uhr

Aachen. Das Sommerfestival des Egmont geht in die achte Saison. Bis September präsentiert Gastronom Stefan Dreher jeweils samstags ab 20.30 Uhr in seiner Gaststätte in der Pontstraße 1 ausgewählte Bands.