Richterich - Echter Schieß-Marathon: Vom 10. bis 13. Mai großes Fest in Richterich

Echter Schieß-Marathon: Vom 10. bis 13. Mai großes Fest in Richterich Von: der

Letzte Aktualisierung: 26. April 2018, 18:45 Uhr

Richterich. Ein Mammutprogramm hat sich die St. Hubertus-Schützenbruderschaft für ihr Schützenfest auferlegt, das sie vom 10. bis 13. Mai am Domizil an der Peter-Schwarzenberg-Halle feiern wird. Los geht es an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, um 13 Uhr mit dem traditionellen Vatertagsschießen mit Happy Hour bis 14 Uhr.