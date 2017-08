Aachen.

Bei Christian Schmidt steht das Telefon zurzeit selten still. Ob werktags oder am Wochenende. „Man hat eigentlich nie frei“, sagt der 30-Jährige. Doch so wirklich stört ihn das Dauerklingeln nicht. Ist es doch ein Zeichen dafür, dass das Interesse an dem E-Bike-Verleiher Velocity wächst. Und das in durchaus rasantem Tempo. Keiner weiß das so gut wie Schmidt selbst.