Aachen.

Es geht ihr nicht um die Entstehung von Tatsachen, sondern das, was Andrea Zang in ihrer aktuellen Ausstellung in der Galerie im Kulturwerk zeigt, sind Tatsachen. Unter dem Titel „In Facto“ präsentiert Zang Gemälde, Objekte und Installationen. Auffallend ist dabei, dass der Betrachter auf ihren großformatigen Acrylbildern überwiegend Tiere sieht, die allesamt mit ihrer Körperhaltung der der Menschen in nichts nachstehen.