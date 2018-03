Aachen - „Dummkopf des Tages“: Renitenter Fahrer sorgt für eigene Festnahme

Aachen. „Dummkopf des Tages“ hat die Aachener Polizei einen jungen Mann getauft, der jetzt festgenommen wurde. Es geht um einen jungen Autofahrer, dessen Fahrweise durch die Stadt einem Fußgänger missfiel.

Mit Kopfschütteln machte der Senior deshalb deutlich, was er davon hält. Brausend in der Fahrweise, aufbrausend im Umgang hielt der junge Autofahrer an, stieg aus, beschimpfte den Fußgänger und drohte ihm gar Prügel an.

Jener Fußgänger flüchtete daraufhin verängstigt in den Vorraum einer Bank und rief die Polizei. Die war recht schnell da, erwischte den renitenten Autofahrer noch und überprüfte ihn. Dabei kam heraus, dass der junge Mann per Haftbefehl gesucht wurde, er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war und – gar keinen Führerschein hat.

Es folgten Festnahme, Blutprobe und Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr.

In der „objektiven Nachbetrachtung und nach Anlegen eines strengen Maßstabes“ gelte der Titel als „‚Dummkopf des Tages‛ als redlich verdient“, so die Polizeipressestelle am Freitag.