Aachen.

Georg Bongartz hat Gäste. Ungebetene allerdings. An der Einfahrt zu seinem Grundstück am Chorusberg feiern an diesem Dienstagmorgen die Raben ein Festmahl. Sie wühlen sich durch den Müll, der da überall herumliegt. Und auch andere Tierchen dürfte die Sauerei erfreuen. Das Ganze ist indes die Folge einer glatten Falschauskunft seitens der Verwaltung.