Aachen.

Ein knielanges Kleid für die Dame? Anzug mit Hemd und Krawatte für den Herrn? Ein Hut und Lederschuhe? Oder doch alles eine Spur legerer? Ist eine Jeans in Ordnung, oder Sneaker? Besucher, die zum ersten Mal den CHIO besuchen, könnten sich vielleicht fragen, was sie denn anziehen müssen oder dürfen, wenn sie das Reitturniergelände in der Aachener Soers betreten.