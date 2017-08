Aachen.

Den ersten Robinien ging es bereits an den Kragen, am Freitag gehen die Arbeiten weiter: Der Aachener Stadtbetrieb hat am Donnerstag drei Bäume an der Wilhelmstraße gefällt. Mit der Aktion reagiert die Stadt auf den spektakulären Sturz einer Robinie vor dem Suermondt-Ludwig-Museum Mitte Juni.