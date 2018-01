Aachen - Dramatische Szenen bei Feuer in Mehrfamilienhaus am Adalbertsteinweg

Aachen. Den Flammen und den dichten Rauchschwaden folgte das große Aufatmen auf dem Fuße: „Zum Glück ist der Brand alles in allem glimpflich ausgegangen; niemand hat schwerere Verletzungen davongetragen“, bilanzierte Feuerwehr-Chef Jürgen Wolff am Mittwoch, wenige Stunden nachdem am späten Dienstagabend über 60 Brandschützer und etliche Polizisten beim Großeinsatz an der Ecke zur Bismarckstraße das Schlimmste hatten verhüten können.

Drei der sechs Hausbewohner, die wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, blieben am Mittwoch zunächst weiter zur Beobachtung dort, unter ihnen ein dreijähriges Kind. Möglicherweise würden auch sie aber noch im Laufe des Tages entlassen, berichtete Evelin Wölk vom städtischen Presseamt.

Alle Bewohner könnten im Laufe des Tages wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, erklärte Polizeisprecher Andreas Müller am Mittwochnachmittag. Während des Einsatzes waren einige Türen und Fenster zu Bruch gegangen; sie könnten durch den Vermieter jedoch kurzfristig instand gesetzt werden.

Beamte der Kripo nahmen den Brandort in Augenschein. Mutmaßungen, dass der Brand durch glimmenden Zigarettenkippen in Müllbehältern verursacht worden sein könnte, wie Zeugen der AZ am Mittwoch vor Ort berichteten, bestätigte die Polizei nicht. „Zurzeit ermitteln wir in alle Richtungen“, so Müller. Auch über die Höhe des Sachschadens konnten Feuerwehr und Polizei noch keine Angaben machen.

Acht Personen waren infolge des Brandes kurzfristig durch die Feuerwehr im Hotel untergebracht worden. Zuvor hatten sich offenbar dramatische Szenen im Haus abgespielt, mehrere Bewohner mussten mit Drehleitern oder in Schutzanzügen durch den Hausflur, in dem das Feuer ausgebrochen war, in Sicherheit gebracht werden.

Die Brandschützer waren um 22.22 Uhr durch mehrere Zeugen alarmiert worden und mit 31 Kräften der Berufsfeuerwehr, 21 Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr sowie zehn Mitarbeitern des Rettungsdienstes ausgerückt. Gegen 1.15 Uhr war der Einsatz beendet.