Dr. Thomas Quandel übernimmt Chefarztposten am Marienhospital

Aachen. Dr. Thomas Quandel übernimmt am 1. April den Chefarztposten der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin am Marienhospital.

„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Thomas Quandel einen sehr empathischen Arzt und herausragenden Operateur für unser Orthopädisch-Unfallchirurgisches Zentrum gewonnen zu haben“, betont Benjamin Michael Koch, Vorstand der Katholischen Stiftung Marienhospital Aachen.

Quandel wechselt nach achtjähriger Oberarzt-Tätigkeit im St. Petrus-Krankenhaus Bonn, einem der größten Zentren für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin in Deutschland, nach Burtscheid.

Dr. Quandel ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Facharzt für Chirurgie. Darüber hinaus besitzt er die Zusatzbezeichnungen Spezielle Unfallchirurgie und Spezielle Orthopädische Chirurgie. Er hat an der Universität Köln Humanmedizin studiert und war im Anschluss als Assistenzarzt und später Funktionsoberarzt in der Abteilung für Chirurgie und Unfallchirurgie im Malteser Krankenhaus in Bonn tätig. 2008 wechselte er als Oberarzt in die Klinik für Orthopädie im Sankt-Elisabeth-Hospital Gütersloh.

Seit 2009 ist Dr. Quandel Leitender Oberarzt im Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin im St. Petrus-Krankenhaus Bonn. Die dortige Klinik zählt mit 145 Betten und über 7000 Operationen pro Jahr – davon über 1700 endoprothetische und über 3000 arthroskopische Eingriffe – zu den größten Zentren dieser Art in Deutschland.

Schwerpunktmäßig ist Dr. Quandel im Petrus-Krankenhaus als Senior-Hauptoperateur im Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung (Knie-/ Hüft- und Schulterchirurgie) tätig. Darüber hinaus deckt er das gesamte unfallchirurgische Spektrum der Klinik ab.

„Unser neuer Chefarzt wird mit seiner Expertise das Marienhospital sowohl was das medizinische Spektrum betrifft als auch hinsichtlich neuester innovativer und schonender Operations- und Behandlungsmethoden weiter nach vorne bringen und den guten Ruf unser Klinik noch mehr ausbauen“, ist sich Benjamin Michael Koch sicher.

Dr. Quandel freut sich auf seine neue Wirkungsstätte: „Ich wurde im Marienhospital geboren und kehre sehr gerne in meine Heimatstadt Aachen zurück. Und das ist natürlich besonders schön, weil sich dadurch mein Lebenstraum erfüllt, Chefarzt zu werden“, freut sich der 49-jährige Familienvater.

Seine Vision für die neue Aufgabe fasst er so zusammen: „Die Endoprothetik soll das Aushängeschild der Klinik sein, aber auch in der Fußchirurgie, in der Arthroskopischen Chirurgie und in der Unfallchirurgie werde ich mit meinem Team neue Akzente setzen.“ Die Sicherheit der Patienten habe immer oberste Priorität. „Meine Philosophie ist: Ich behandele jeden meiner Patienten so, wie ich selbst behandelt werden möchte.“

In seiner Freizeit widmet sich der Rheinländer mit großer Leidenschaft dem Golfen. „Außerdem koche ich sehr gerne und erfreue meine Frau und meinen Sohn mit leckeren Gerichten“, so der 49-Jährige. Ende Januar wird der derzeitige Chefarzt Dr. med. Thomas Wölk seinen Posten abgeben, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung im Ausland zu stellen. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. Wölk für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen Start in der Schweiz alles Gute“, so der Vorstand.