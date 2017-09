Nicht nur die Herbstemotion 2017 soll der Hospizstiftung weiterhelfen

Am Abend stellte Ulla Schmidt nochmals die Hilfsaktion von Boris Bongers, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Hospizstiftung, vor. Sie hat den Namen „Mach was draus“: Fünf Euro bekommt jeder Teilnehmer von Sponsoren samt Sammeldose zur Verfügung gestellt, um das Geld zu vermehren. Dabei kann jeder seine Idee verwirklichen – Kuchen backen und die Stücke gewinnbringend verkaufen.

Eine mit fünf Euro gefüllte Spendendose erhält man: im Hospiz am Iterbach (Eisenhütte 21-25), bei BBmedica (Neuköllner Straße 2) oder im BBmedica-Sanitätsshop am Löhergraben 32, in den Filialen der Aachener Bank: Theaterstraße 5, Sandkaulstraße 1, Viehhofstraße 2a, Bismarckstraße 112, Junkerstraße 1, Dresdener Straße 8, Roermonder Straße 330, Rathausplatz 1, Prämienstraße 11, Aachener Straße 117, Trierer Straße 741.

Den erwirtschafteten Betrag sollte man auf das Konto der Hospizstiftung überweisen (Aachener Bank: IBAN DE37390601800543543543; Sparkasse Aachen: IBAN DE10390500001072197567). Dann bekommt man über den Betrag zugleich eine Spendenquittung.

Bongers selbst warb bereits für die „Herbstemotion“ am Mittwoch, 1. November, im Theater Aachen. Dort gibt es ab 19 Uhr ein Programm mit einer Mischung aus Kabarett (Jürgen B. Hausmann), einem Beitrag der A-cappella Band Lovely Mister Singing Club sowie einem Orchesterbeitrag des Hochschulorchesters der RWTH Collegium Musicum. Die Organisatoren freuen sich, dass mit Tersia Potgieter und Sandra Nel zwei südafrikanische Sängerinnen – begleitet von der Pianistin Ilse Schumann Montocchio – auf der Bühne stehen werden.

Tickets gibt‘s im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr).