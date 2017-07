Aachen.

Von diesem Stadion können andere Städte nur träumen, davon ist Jörn Elberding überzeugt. Dabei spricht der Bundestrainer der deutschen Stabhochspringer nicht etwa vom Aachener Tivoli oder dem benachbarten CHIO-Gelände in der Soers. Sondern von einem Platz, der eigentlich nur in Ausnahmefällen mit sportlichen Höchstleistungen in Verbindung gebracht wird – dem Katschhof.