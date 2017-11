Aachen.

Von dem großen Instrument mit den vielen Pfeifen war Professor Michael Hoppe schon sehr früh fasziniert – als Kind fand er die Königin unter den Instrumenten deutlich spannender als das, was am Altar geschah. Nur um einmal Orgel spielen zu können, hat er Klavier gelernt. Und doch macht er als Kirchenmusiker deutlich: „Musik in der Kirche ist nicht Mittel zum Selbstzweck.“