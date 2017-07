Aachen.

Häufig sind es die leisen Töne, die am wirkungsmächtigsten sind. In diesem Sinne wurde am Montagabend eines Ereignisses gedacht, das angesichts der darauf folgenden Katastrophen allzu leicht vergessen wird. Die Aachener Heiligtumsfahrt vor genau 80 Jahren gab vielen Menschen jener Zeit eine Möglichkeit, ihre Ablehnung gegenüber der Diktatur der Nationalsozialisten mit einem schweigenden Zeugnis auszudrücken.