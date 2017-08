Aachen.

„Sanierung im laufenden Betrieb“ heißt die Devise derzeit im, besser: am denkmalgeschützten Gebäude der RWTH in der Kármánstraße. Daran ändert natürlich auch die Tatsache nichts, dass das heutige Domizil der Philosophischen Fakultät bereits seit 124 Jahren an Ort und Stelle zu bewundern ist. Damit das so bleibt, wird es seit einiger Zeit mit viel Aufwand restauriert.