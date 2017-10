Aachen.

Die Bändchenausgabe für die Veranstaltung „Dom im Licht“ am Freitag, 3. November, erfolgt ausschließlich am Samstag, 28. Oktober. Interessierte können sie sich ab 10 Uhr im Centre Charlemagne am Katschhof, im Depot, Talstraße 2, sowie im Klenkes Ticket Shop im Kapuziner Karree gratis abholen.