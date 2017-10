Aachen.

Exakt 16 Minuten dauerte es, bis das Schild mit der Aufschrift „Wir haben keine Bändchen mehr“ an der Eingangstür des Centre Charlemagne befestigt wurde. 16 Minuten, in denen die dortigen Mitarbeiter am Samstag über 1000 Bändchen für das Event „Dom im Licht“ am 3. November auf dem Katschhof verteilten.