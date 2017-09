Weitere Infos zu den Vorstellungen

Die Premiere ist am Samstag,11. November, 19.30 Uhr, in der Aula des Einhard-Gymnasiums, weitere Vorstellungen gibt es am 12., 18. und 19. November (sonntags 18 Uhr).

Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr; kostenfreie Parkplätze vor dem Verlagsgebäude vorhanden).