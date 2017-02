Diskussion: Wie weit ist der Campus? Letzte Aktualisierung: 8. Februar 2017, 14:08 Uhr

Aachen. In der Reihe „Wo stehen wir“ lädt der Förderverein Aachen-Fenster zu einer Veranstaltung am Dienstag, 14. Februar, um 18.30 in das Super C, Templergraben 57 ein. In großen Schritten entwickeln sich die Campusbereiche Mitte und Melaten.