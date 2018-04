Aachen - Diskothek „Starfish“: Großeinsatz wegen Massenschlägerei

Aachen.

Eine Massenschlägerei, die in der Nacht zum Sonntag in der Diskothek „Starfish“ an der Liebigstraße ihren Anfang nahm, hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeitweise waren rund 40 Beamte der Aachener Polizei und sogar der Bundespolizei vor Ort, um die Streitigkeiten in den Griff zu kriegen. Wie die Leitstelle am Sonntag mitteilte, kam es dabei auch zu gewaltsamen Übergriffen auf Polizeibeamte.