Richterich.

Seit Aschermittwoch waren alle Bemühungen der Karnevalisten „Koe Jonge“ in Richterich ergebnislos, einen Nachfolger für Volksprinz Daniel I. Gottschalk zu finden. Jetzt vor der ursprünglich als Proklamation geplanten Gala-Sitzung am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr im Saal Bosten, Horbacher Straße 332, und am Ende aller Hoffnungen, geben die Narren aus dem Stadtbezirk Richterich Entwarnung.