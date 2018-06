Aachen.

Dieselfahrverbot in der Innenstadt – das Schreckensszenario für viele Autofahrer wird in Aachen wohl im kommenden Jahr Realität. Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Das Land – zuständig für die Luftreinhaltepläne – muss in Kooperation mit der Stadt bis Ende 2018 ein solches Verbot vorbereiten.