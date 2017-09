Die Verwaltung platzt aus allen Nähten Von: Stephan Mohne

Letzte Aktualisierung: 8. September 2017, 16:15 Uhr

Aachen. Die Zustände, unter denen die Verwaltungsmitarbeiter in den städtischen Gebäuden am Adalbertsteinweg/Ecke Scheibenstraße und an der Reumontstraße arbeiten, sind an der Grenze der Zumutbarkeit.