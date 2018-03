Aachen.

Das „ChaOSTheater“ ist in der Aachener Theaterlandschaft seit vielen Jahren eine feste Institution. Die Gruppe um Regisseur Reza Jafari setzt in ihren Stücken den Fokus immer auf moralisch anspruchsvolle, zeitlose Stücke. Da ist auch „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach einer Erzählung von Heinrich Böll und in einer Bühnenfassung von Günther Fleckenstein keine Ausnahme.