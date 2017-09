Die traurige Bilanz von „Frauen helfen Frauen“: Immer mehr Gewalt Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 27. September 2017, 16:41 Uhr

Aachen. Es ist eine traurige Bilanz, die der Verein „Frauen helfen Frauen“ in seinem Jahresbericht 2016 zieht. „Die Gewalt an Frauen nimmt nicht ab – im Gegenteil. Und die Hilfen, die Frauen in der heutigen Zeit benötigen, sind nach wie vor sehr hoch“, betont Vorstandsvorsitzende Simone Schnittler.