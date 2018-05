Kick-off ist

am 17. Mai

Kick-off des „Shopping Labs“ ist am Donnerstag, 17. Mai, um 18 Uhr. Danach hat es in den ehemaligen Räumen des „Café Alex“ in der Komphausbadstraße 10 immer mittwochs bis freitags von 11.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es Workshoptermine für Einzelhändler und interessierte Bürger.

Bei guter Nachfrage werden die regelmäßigen Öffnungszeiten möglicherweise ausgeweitet. Laufzeit des vom NRW-Wirtschaftsministerium geförderten Pop-up-Projekts ist bis August. Es gibt eine Verlängerungsoption bis 15. Oktober.