Die Seligsprechung der Clara Fey live vom Katschof mitverfolgen

So viele Stühle sieht man selten auf dem Aachener Katschof stehen: Am Samstag wird die Ordensgründerin Clara Fey seliggesprochen. Das feierliche Pontifikalamt beginnt um 10 Uhr im Aachener Dom. Den Gottesdienst können im Oktogon und in der Chorhalle zwar ausschließlich geladene Gäste mitfeiern. Im Hochmünster stehen allerdings rund 150 Plätze zur freien Verfügung.